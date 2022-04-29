Элиста, , 10:51 — REGNUM В Калмыкии принято решение о реорганизации республиканского министерства спорта и молодёжной политики. Указ «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти Республики Калмыкия» подписал руководитель региона Бату Хасиков.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, министерство спорта и молодежной политики Калмыкии реорганизовано путём выделения из него агентства по делам молодёжи Республики Калмыкия, которое будет курировать сферу молодёжной политики. Ведомство же переименовано в министерство физической культуры и спорта Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что с октября 2020 года министерство спорта и молодёжной политики Калмыкии возглавляет Константин Батыров.