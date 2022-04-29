Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Бывший морской пехотинец США, нанятый для борьбы с российскими войсками на Украине, был уничтожен на этой неделе, об этом ссылкой на родных наемника сообщает телеканал CNN.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

Речь идет о 22-летнем Вилли Джозефе Канселе, нанятым одной из частных военных компаний для участия в боевых действиях на Украине. По словам членов его семьи, он погиб 25 апреля.

«Он хотел поехать туда, потому что верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого, чтобы сдержать это там, чтобы оно не пришло сюда, и что, возможно, нашим американским солдатам не придется вмешиваться в него [в конфликт]», — заявила мать Канселя Ребекка Кабрера телеканалу.

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По словам матери наемника, Кансел вылетел в Польшу 12 марта и на следующий день прибыл на Украину, чтобы сражаться вместе с мужчинами из «всех разных стран». Об обстоятельствах гибели Канселя пока неясны, и официальные лица, уведомившие его семью о смерти, не смогли получить тело погибшего.

«Они не нашли его тело», — сказал Кабрера.