Вашингтон, 29 апреля 2022, 10:49 — REGNUM Бывший морской пехотинец США, нанятый для борьбы с российскими войсками на Украине, был уничтожен на этой неделе, об этом ссылкой на родных наемника сообщает телеканал CNN.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931
Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

Речь идет о 22-летнем Вилли Джозефе Канселе, нанятым одной из частных военных компаний для участия в боевых действиях на Украине. По словам членов его семьи, он погиб 25 апреля.

«Он хотел поехать туда, потому что верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого, чтобы сдержать это там, чтобы оно не пришло сюда, и что, возможно, нашим американским солдатам не придется вмешиваться в него [в конфликт]», — заявила мать Канселя Ребекка Кабрера телеканалу.

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По словам матери наемника, Кансел вылетел в Польшу 12 марта и на следующий день прибыл на Украину, чтобы сражаться вместе с мужчинами из «всех разных стран». Об обстоятельствах гибели Канселя пока неясны, и официальные лица, уведомившие его семью о смерти, не смогли получить тело погибшего.

«Они не нашли его тело», — сказал Кабрера.
«Они пытаются, у людей, которые были с ним, был выбор: либо вынести его тело, либо быть убитым, но мы бы очень хотели, чтобы он вернулся к нам», — добавила мать наемника.