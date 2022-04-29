Вашингтон, 29 апреля 2022, 10:49 — REGNUM Бывший морской пехотинец США, нанятый для борьбы с российскими войсками на Украине, был уничтожен на этой неделе, об этом ссылкой на родных наемника сообщает телеканал CNN.
Речь идет о 22-летнем Вилли Джозефе Канселе, нанятым одной из частных военных компаний для участия в боевых действиях на Украине. По словам членов его семьи, он погиб 25 апреля.
Читайте также: Убивали и насиловали. Жители Донбасса — о преступлениях киевских нацистов
По словам матери наемника, Кансел вылетел в Польшу 12 марта и на следующий день прибыл на Украину, чтобы сражаться вместе с мужчинами из «всех разных стран». Об обстоятельствах гибели Канселя пока неясны, и официальные лица, уведомившие его семью о смерти, не смогли получить тело погибшего.