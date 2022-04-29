Москва, 29 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Кредитные каникулы в России предоставляются тем заемщикам, чей доход упал на 30%, но большинство должников не могут этого подтвердить из-за зарплат в конвертах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявила доцент кафедры финансов, налогообложения и финансового учета МФЮА Татьяна Фурсова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ на 30% выросло количество кредитов, по которым заемщики просрочили первый платеж.

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«Пока мы не можем говорить о чем-то критическом в системе кредитовании, потому что большая часть подобной просрочки обычно погашается. Если такая ранняя просрочка перерастает в длительную, тогда здесь уже могут возникать проблемы в кредитовании, которые могут в дальнейшем привести к ужесточению требований для заёмщиков, – сказала Фурсова. – Основной рычаг роста просроченной задолженности – безработица и снижение реальных доходов населения, соответственно доля таких кредитов будет расти. Кредитные каникулы на данный момент предоставляются тем заемщикам, чей доход упал на 30%, но большинство заёмщиков этого подтвердить не могут из-за зарплат в конвертах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России продолжит расти просрочка как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.