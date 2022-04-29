Якутск, 29 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Мегино-Кангаласском районе Якутии слетел с дороги автомобиль «УАЗ», направлявшийся в село Майя. В машине находились семь человек, в том числе трое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. Все они госпитализированы с различными травмами.

УМВД по Оренбургской области «УАЗ-39629» после столкновения с легковым автомобилем

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Известно, что автомобилем управлял 54-летний мужчина. Он был трезв, но не справился с управлением. Женщину, ехавшую на переднем сидении, увезли в больницу с многочисленными переломами костей лица.

Прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство намерено оценить, соблюдались ли требования безопасной организации перевозок несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Таттинском районе Якутии возле села Ытык-Кюель перевернулся автомобиль, в котором находились четыре ребёнка. Несовершеннолетние не были пристёгнуты ремнями безопасности. В ДТП сильно пострадала девочка-подросток, её доставили в Якутск рейсом санавиации.