Артём, Приморский край, , 10:51 — REGNUM В Артеме пресечена противоправная деятельность 26-летней местной жительницы, которая на странице в социальной сети разместила материал, направленный на дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Штраф Fas.gov.ru

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Полицейские составили на женщину административный протокол — Артемовский городской суд признал её виновной в совершении правонарушения. Ей назначен штраф в 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре 39-летний местный житель в мессенджере разместил репост в виде текста доступного для ознакомления и скачивания большому количеству пользователей. Содержание репоста формирует мнение у общественности о подрыве авторитета, имиджа и доверия к Вооруженным силам РФ.