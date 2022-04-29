Чанша, Китай, 29 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Обрушения шестиэтажного здания произошло в городе Чанша, который находится в центральной китайской провинции Хунань. Об этом 29 апреля сообщает Центральное телевидение Китая.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Уточняется, что обрушение произошло в районе Ванчэн около медицинского института в Чанше и к 12:50 (07:50 мск) на место происшествия прибыла первая группа сотрудников противопожарных и спасательных служб.

При этом указывается, что общая площадь здания составляет порядка 800 кв. метров и добавляется, что на первом этаже были магазины, на втором – предприятия общественного питания, на третьем – частный кинотеатр, а на четвёртом, пятом и шестом этажах — небольшая гостиница. Также над шестым этажом находилась мансарда, которая принадлежала владельцу обрушившегося здания.

Помимо того, отмечается, что на данный момент еще не установлены причины произошедшего и неизвестно, какое количество людей было под завалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что в Новокузнецке произошло обрушение перекрытий в здании ремонтно-металлургического цеха «ЕВРАЗ Западно-Сибирского металлургического комбината».