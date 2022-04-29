Москва, 29 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Из России готовится уйти крупный британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (IHG). В его есть входят более 200 отелей в 75 странах мира.

Jordan Wooley Отель Holiday Inn. Сараево

Третьему в России по номерному фонду принадлежат такие отели как Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza и Indigo.

Отмечается, что до пандемии коронавируса крупная британская сеть отелей IHG зарабатывала до $124 млн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2022 года в представительстве компании IHG заявили, что отели продолжат работу в России.

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