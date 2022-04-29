Саки, Крым, 29 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Мужчина погиб под электричкой в Сакском районе Крыма, полиция проводит проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 апреля в пресс-службе Крымского ЛУ МВД на транспорте.

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка

ЧП произошло на входном светофоре станции Саки. По предварительным данным, 55-летний местный житель внезапно появился в непосредственной близости от электропоезда и не слышал звуков приближающегося состава. Машинист электропоезда сообщением «Симферополь – Евпатория» применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В итоге мужчина был смертельно травмирован.

Полиция проводит проверку, её материалы будут направлены в следственные органы для принятия по ним процессуального решения.