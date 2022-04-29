Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут совершить однодневную экскурсионную поездку в Великий Новгород по единому билету. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Такие мини-туры будут принимать жителей и гостей Петербурга с 30 апреля по 31 октября. Абонемент позволит обладателю съездить в Великий Новгород на электропоезде «Ласточка», посетить экскурсию «Жемчужина Великого Новгорода» и вернуться обратно в Северную столицу.

Экскурсионная программа рассчитана на два часа. Туристы смогут увидеть новгородский кремль и «торговую» сторону города.

Абонемент будет действовать в течение суток. Он обойдётся пассажиру в 1300 рублей. Приобрести его можно будет в кассах Московского вокзала в день поездки.

Напомним, что между Петербургом и Москвой на майские праздники запустили дополнительные рейсы поездов. Также учащается движение скоростных поездов «Сапсан».