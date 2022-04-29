Тель-Авив, Израиль, 29 апреля 2022, 10:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Израиля рекомендовал гражданам в кратчайшие сроки покинуть территорию Приднестровья. Об этом 29 апреля заявили в МИД еврейской государства.
Напомним, в Приднестровье в последние дни накалилась обстановка. В республике неизвестные с начала недели осуществили четыре теракта. Киевский режим обостряет ситуацию, призывая атаковать ПМР и распространяя фейки. Одновременно с этим приднестровские официальные сайты постоянно подвергаются DDoS-атакам.