Тель-Авив, Израиль, 29 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля рекомендовал гражданам в кратчайшие сроки покинуть территорию Приднестровья. Об этом 29 апреля заявили в МИД еврейской государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел Израиля по оказанию помощи проживающим там израильским гражданам ограничены, настоятельно рекомендуется израильтянам покинуть Приднестровье как можно скорее», — говорится в сообщении.

Напомним, в Приднестровье в последние дни накалилась обстановка. В республике неизвестные с начала недели осуществили четыре теракта. Киевский режим обостряет ситуацию, призывая атаковать ПМР и распространяя фейки. Одновременно с этим приднестровские официальные сайты постоянно подвергаются DDoS-атакам.