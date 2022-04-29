Брюссель, , 10:46 — REGNUM В Брюсселе считают, что недавние теракты в Приднестровье дестабилизируют обстановку в Молдавии, поэтому Евросоюз нарастит поддержку Кишинёву. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, распространённом 29 апреля.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС предоставляет комплексную помощь для решения неотложных проблем, связанных с притоком беженцев, и наращивает среднесрочную поддержку для укрепления общей устойчивости Молдавии», — говорится в сообщении.

Боррель также заявил, что Брюссель выражает солидарность Молдавии и поддерживает её «территориальную целостность». Представитель ЕС также призвал стороны избегать действий, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, ранее глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что есть все основания утверждать о причастности к терактам в ПМР украинских диверсантов. Он рассказал, что есть видеозаписи, которые это подтверждают.