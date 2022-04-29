Москва, , 10:45 — REGNUM Лучшим голом апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан мяч, забитый полузащитником «Ростова» Кириллом Щетининым в ворота московского «Локомотива». Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба лиги.

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За 20-летнего Щетинина проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики признали лучшим победный мяч форварда «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Спартака» (1:0).

На приз также претендовали Эрик Бикфалви и Юрий Железнов («Урал»), Матео Кассьерра («Сочи»), Юри Алберто («Зенит»), Максим Глушенков («Крылья Советов») и Александр Соболев («Спартак»).

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