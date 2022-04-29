Петропавловск-Камчатский, , 10:48 — REGNUM На Камчатке 29 апреля закрыто движение автотранспорта по участку дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – посёлок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Шторм

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Движение перекрыто на участке в 20 км. В этом районе наблюдаются сильный ветер и шторм в море — происходят переливы песчаной косы. Водами Охотского моря размыло земляное полотно дороги.

Дорога до посёлка Октябрьского закрыта до 09:00 30 апреля. Как только непогода утихнет подрядчик приступит к восстановлению полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате штормов в Чили, обрушившихся на южные регионы страны.