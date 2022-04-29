Москва, , 10:43 — REGNUM Появление в СМИ сообщений о случаях неизвестного гепатита в разных странах главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал очень своевременным поводом напомнить о глобальной медицинской проблеме:

Вирус гепатита C Cdc.gov

«Мне кажется, что это скорее всего, случаи острого токсического поражения печени», — пояснил доктор 29 апреля в своем телеграм-канале. По его словам, только от вирусных гепатитов С и Б на планете в год умирает 2,5 млн человек! (1,4 млн от гепатита С и почти миллион от хронического гепатита В).

«При этом хронические гепатиты воистину «немые убийцы»: до последних стадий они текут бессимптомно! Мы всю планету поставили на уши из-за COVID-19, а про настоящую многолетнюю эпидемию молчим! 100 млн человек заражены гепатитом С. Два миллиарда человек имеют антитела к перенесенному гепатиту В и 260 млн имеют хроническую инфекцию. А есть ещё и другие инфекционные гепатиты. И неинфекционные: токсические (парацетамол занимает одно из первых мест, как причина, далее БАДы, «травы»), аутоиммунные, алкогольные неалкогольный стеатогепатоз (от неправильного питания, читай обжорства!), гемохроматоз (накопление железа в печени) — каждый 10-й имеет генетическую предрасположенность к этому.

Не буду вас утомлять дальнейшим перечислением, поверьте — там впечатляющий список. Но: только инфекционные гепатиты- четврёртая причина смерти людей по миру! Поэтому: проверяйтесь на инфекционные гепатиты, не глотайте лекарства и БАДы без разбора, не злоупотребляйте алкоголем, не переедайте!» — призывает доктор.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний в мире зарегистрировано не менее 169 случаев странного гепатита, большинство из которых приходится на Соединенное Королевство (114). На днях случай острого заболевания печени у ребенка выявили в Бельгии. На территории Румынии были зарегистрированы два новых случая воспалительного заболевания печени неизвестной этиологии, получившего неофициальное название «атипичный гепатит».

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