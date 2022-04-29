Беляевский район, Оренбургская область, 29 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области взрывные работы угрожали безопасности полётов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

ThePixelman Самолеты

Надзорное ведомство в ходе проверки выявила нарушения использования воздушного пространства при проведении взрывных работ. Компания «СпецВзрывПроект» в 2021–2022 годах производило массовые взрывные работы на месторождении гипса «Слудная гора» в посёлке Дубенский Беляевского района. При этом организация не имела разрешения Оренбургского центра обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация ОрВД». Прокуратура заявила об угрозе безопасности полетов.

В адрес директора компании внесено представление с требованием устранить нарушении. Прокуратура контролирует ситуацию.