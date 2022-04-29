Ульяновск, 29 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Ульяновске из-за угроз о минировании эвакуированы учащиеся и педагоги семи школ. Об этом сообщает администрация регионального центра.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

В мэрии отмечают, что 29 апреля на электронную почту управления образования пришло письмо с информацией о нахождении якобы взрывных устройств в семи образовательных учреждениях: школах №17,25,47,79,61,65, а также в Луговской школе.

Как требует протокол безопасности, эвакуированы все ученики и работники учреждений.

«Помещения школ обследуются полицией, на местах дежурят сотрудники всех экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее заявлялось, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских держит «оперативную связь со всеми компетентными органами».

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно власти заявляли, что «звонки ложные».