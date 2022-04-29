Челябинск, 29 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отдали учредителя и директора одного из ООО. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следователей, в 2013–2019 годах она привлекла деньги граждан и юридических лиц на строительство жилого дома. Но фактически на эти средства она вела строительство другого объекта в личных интересах. Пострадавшими оказались 32 гражданина и юридических лица. Общий размер причинённого им ущерба составил почти 183 млн рублей.

Обвинительное заключение по её делу утверждено прокуратурой. В ходе следствия было арестовано её имущество на общую сумму более 176 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Челябинска.