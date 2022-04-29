Брянск, , 10:47 — REGNUM Стереоскоп 1886 года займёт почётное место в экспозиции Брянского музея истории фотографии. Раритет помогли выкупить неравнодушные жители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в музее.

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Оптический прибор прибыл из Нюрнберга. На его покупку требовалось 65 тысяч рублей. Частный музей в конце декабря 2021 года объявил сбор средств, в итоге две трети стоимости стереоскопа внесли жертвователи и в феврале оформили покупку. В комплекте с аппаратом пришло несколько стереопар, владельцы музея дополнят коллекцию собственноручно сделанными стереоснимками, в том числе с изображением Брянска.

Уникальный прибор задействуют в интерактивной экскурсии «3D XIX века».