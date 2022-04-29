Анкара, 29 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Украина получит от Турции 410 наименований медицинской продукции. Соответствующий документ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как указано в документе, опубликованном в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete, медицинская продукция будет передана Киеву на бесплатной основе «в знак доброй воли и дружбы двух стран».

Напомним, межправительственное соглашение о передаче Украине на безвозмездной основе медицинской продукции и медикаментов был подписан Анкарой и Киевом 28 марта 2022 года. При этом в документе указано, что украинская сторона не имеет права передать эту продукцию третьей стране без разрешения Турции.

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