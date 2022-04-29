Кабанский район, Бурятия, 29 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии задержан местный житель по обвинению в убийстве сожителя своей сестры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 29-летнего потерпевшего нашли 24 апреля в селе Тресково.

Pixabay.com Разбитый стакан

По предварительным данным, обвиняемый приехал в гости к родственнице из посёлка Селенгинск. 24 апреля они вместе распивали алкоголь, а под вечер компания разошлась, после чего в доме остались брать хозяйки дома и её сожитель, которые продолжили возлияния, переросшие в ссору из-за денежного долга.

«Из-за этого между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес им множество ударов по телу противника», — отметили в ведомстве.

Спустя некоторое время мужчина опомнился и пытался оказать первую помощь потерпевшему, однако из-за сильного опьянения только облил его тело зелёнкой. Потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый позвонил сестре и остался ждать приезда правоохранителей.

К настоящему времени 32-летний обвиняемый дал подробные показания об обстоятельствах расправы. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.