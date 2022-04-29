Пенза, , 10:50 — REGNUM В Пензенской области в 2021 году доход от услуг, предоставленных коллективными средствами размещения, составил 1419,7 млн рублей, что на 55,7% больше 2020 года. Соответствующие данные опубликовал Пензастат.

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Краткосрочные услуги в Пензенской области в прошлом году оказывали 155 коллективных средств размещения (КСР) на 12 тыс. мест. На гостиницы и аналогичные средства размещения приходится 110 объектов на 5,2 тыс. мест. Также в регионе функционировали 45 специализированных средств размещения, из них 11 — санаторно-курортные организации на 2,2 тыс. мест и 34 организации отдыха на 4,6 тыс. мест.

Всего КСР в Пензенской области в 2021 году было принято 243,4 тыс. человек, 98,6% из них — граждане России. Около 65% гостей региона назвали основной целью поездок личные дела, 35% туристов посетили Пензенскую область по деловым и профессиональным вопросам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Пенза прошла этап предварительного отбора заявок в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект «Туристический код города Пенза» примет участие в конкурсе на 2023 год.

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