Донецк, 29 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации на Донбассе с 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 93 мирных жителя, включая двух детей. Об этом 29 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 09:30 29.04.22 за 72 дня эскалации погибли 93 мирных жителя, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 416 мирных жителей, включая 35 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Центральном парке Новосибирска 29 апреля проходит митинг-концерт «Zа мир – без нацизма!», который посвящен памяти граждан, замученных украинскими нацистами, а также поддержке Вооружённых сил России, участвующих в спецоперации.