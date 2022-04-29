Великий Новгород, 29 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин 29 апреля на своей странице в соцсети сообщил о гибели при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине жителя Великого Новгорода Романа Алхименко. Ему было 33 года.

vk. com/nikitinandrey2017 Роман Алхименко

«После окончания строительного колледжа в 2006 году Роман был призван в Вооружённые силы РФ, затем остался служить по контракту. По завершении контракта в 2009 году уволился в запас и вернулся к гражданской жизни. Окончил Смольный институт Российской академии образования по направлению «Информатика и вычислительная техника» и работал инженером в Новгородском информационно-аналитическом центре», — рассказал губернатор о судьбе героически погибшего новгородца.

По словам Никитина, руководствуясь стремлением защитить мирных жителей и обеспечить безопасность России, Роман Алхименко вернулся к воинской службе.

«Выполняя свой долг, отдал жизнь ради восстановления мира. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, сослуживцам погибшего. Это невосполнимая утрата. Вечная память герою!», — добавил Андрей Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона информировали о гибели в ходе спецоперации трех жителей Новгородчины — майора Сергея Емельянчика, рядового Николая Калинина, солдата-контрактника Даниила Титова.