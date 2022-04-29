Чита, , 10:36 — REGNUM Военные комиссариаты Забайкальского края с начала весеннего призыва 2022 года обеспечили отправку в войска более 600 новобранцев. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ВВО «С 1 апреля военными комиссариатами края призвано более 600 граждан. Всего спланировано призвать и направить в войска свыше 1,3 тыс. граждан».

На всех призывных пунктах соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Каждый призывник перед отправкой в войска обеспечивается всем необходимым — комплектом военной формы одежды, средствами личной гигиены, продовольственным пайком и банковской картой для получения денежного довольствия.

Отмечается, что все призванные в регионе новобранцы будут проходить службу в соединениях и воинских частях ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе весной 2022 года призыву подлежат более шести тысяч человек.

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