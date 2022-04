Лондон, , 10:35 — REGNUM Британский поп-исполнитель Гарри Стайлс раскрыл треклист своего будущего третьего альбома Harry’s House, релиз которого состоится в мае. Об этом артист сообщил 29 апреля в своих социальных сетях.

Бывший участник поп-группы One Direction выложил фотографию оборотной стороны грампластинки, на которой указаны 13 песен на сторонах A и B. В составе треклиста также есть вышедший ранее лид-сингл As It Was. На фотографии изображены названия следующих песен: Music For a Sushi Restaurant, Little Freak, Matilda, Cinema, Keep Driving и Love Of My Life.

В минувший уикенд Гарри Стайлс исполнил несколько песен из нового альбома во время своего выступления на фестивале Coachella. С главной сцены мероприятия прозвучали такие невыпущенные песни, как Late Night Talking и Boyfriends.

Пластинка Harry’s House следует за его вторым студийным альбома Fine Line, вышедшим в 2019 году. Релиз нового альбома планируется на 20 мая.

