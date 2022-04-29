Москва, 29 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба лиги.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

За Карпина единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

«Ростов» в апреле сыграл пять матчей, в которых одержал четыре победы. В начале месяца команда проиграла «Нижнему Новгороду» (1:2), но затем выиграла в четырёх турах подряд – у «Крыльев Советов» (1:0), «Локомотива» (4:1), «Арсенала» (2:1) и «Спартака» (3:2).

На сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 34 очка после 26 туров.