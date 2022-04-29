Москва, , 10:35 — REGNUM В настоящее время риски развития гиперинфляции в России ничтожны, и граждан не ждут ни дефолты государства по внутренним долгам, ни массовые банкротства системообразующих предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал прогнозы главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в 2022 году инфляция в России превысит 20%.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В России волатильность инфляции определяется главным образом высокой волатильностью цен на продовольственные товары, прежде всего на плодоовощную продукцию и мясопродукты, и может составить одну пятую от среднего уровня инфляции. Так, показатель инфляции в России за последнюю неделю марта снизился до 0,99% против 1,16% неделей ранее. По данным Минэкономики, годовая инфляция составит 17,7%, и есть вероятность того, что оценка Кудрина окажется завышенной. А вот уже в следующем году Кудрин ожидает существенного снижения инфляции в России до уровня 6%. Это может быть достигнуто за счет перехода страны к периоду структурных решений и глубокому изменению модели государственного управления», – сказал Ильинский.

При этом Ильинский подчеркнул, что в настоящее время риски развития гиперинфляции в России ничтожны, и граждан не ждут ни дефолты государства по внутренним долгам, ни массовые банкротства системообразующих предприятий.

«В настоящее время экономика России находится на шестом месте в списке крупнейших экономик мира, рубль демонстрирует устойчивый валютный курс, а жестокие санкции Запада показали высокий запас прочности нашего народного хозяйства», — убежден профессор. — Новая индустриализация России сделает нашу экономику еще более успешной и устойчивой к внешним стагфляционным шокам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, почему антироссийские санкции Запада становятся все менее эффективными.

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