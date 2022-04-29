Саратов, 29 апреля 2022, 10:34 — REGNUM Спасатели обнаружили тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове, сообщил 29 апреля РИА Новости представитель экстренных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля спасателям поступила информация о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета. Один пилот был найден живым, он выпрыгнул из вертолета с парашютом. Тело еще одного пилота обнаружили в сгоревшем вертолете, поиски третьего продолжались.