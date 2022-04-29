Тюмень, 29 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Тюмени сезон работы фонтанов начнётся с 1 мая. Об этом сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Тюменский комитет по связям с общественностью и СМИ © Подготовка фонтанов к пуску

Пока подрядчики ведут расконсервацию фонтанов и монтаж оборудования.

Всего в Тюмени 17 фонтанов, шесть расположено в Центральном городском округе, пять – в Восточном и по три – в Ленинском и Калининском округах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Оренбурге в летний период будет работать 18 фонтанов.