Москва, , 10:32 — REGNUM После инцидента с группой Би-2, отказавшейся выступать из-за патриотического баннера, началась травля, заявила 29 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Совет Федерации

По её мнению, в инциденте не было ни политики, ни идеологии, а только «казус исполнителя». Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что на Западе «культура отмены» превратилась в «отмену культуры».

«Он говорил это о западных странах. Мы же не станем повторять эти ошибки?» — спросила Захарова.

Она отметила, что понимает людей, принимающих близко к сердцу всё, что «напоминает предательство».

«Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие, — считает представитель МИД. — Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми».