Владивосток, 29 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Во Владивостоке сквер на Енисейской получил имя — 29 апреля торжественно открыли памятный камень пожарным и спасателям, высадили деревья и кустарники. Теперь место отдыха горожан называется сквер пожарных и спасателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В торжественной церемонии в канун Дня пожарной охраны участвовали начальник Главного управления МЧС России по Приморью Роман Чурсин, главный федеральный инспектор по региону Сергей Грызыхин, представители общественности и Владивостокской епархии.

Сквер благоустроили в 2019 году, но свое название он приобрел только сейчас. Сквер разделен на несколько функциональных зон. В одной из них — детская площадка с горкой и игровым комплексом. Рядом размещена зона отдыха с лавочками и качелями. Отдельно установили спортивную площадку с уличными тренажерами. Уложены дорожки из тротуарной плитки, на площадках сделали удобное резиновое покрытие, возвели лестницы, установили урны. Деревья и кустарники в сквере привели в порядок, а также высадили новые.

Как сообщало ИА REGNUM, на благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга из федерального бюджета выделили 53,1 млн рублей.