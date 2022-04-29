Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Универсиаду 2023 года решили перенести из Екатеринбурга. Такое решение принял исполком Международной федерации университетского спорта во время онлайн-заседания.

Krsk2019.ru Болельщики. Зимняя Универсиада-2019

По информации пресс-службы FISU, на заседании приняли решение «отложить предоставление Екатеринбургу прав на проведение Всемирных универсиад FISU 2023 года». Новое место её проведения не названо.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проведении летней Универсиады на Урале было принято в 2019 году. С тех город и окрестности активно готовят к её приёму.