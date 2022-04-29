Роквилл, США, 29 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Группа энтузиастов Theatre Company готовит театральную постановку «Ромео и Джульетта» прямо в многопользовательской игре Fallout 76. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля сообщают сами участники спектакля.

Иван Шилов ИА REGNUM Fallout 76

Пьесу будут играть в копии лондонского театра «Глобус», которую участники Theatre Company построили в Fallout 76 своими силами. Стать зрителем необычного представления можно будет уже 30 апреля 2022 года.

Авторы проекта отмечают, что они сохранили основу оригинального сценария Уильяма Шекспира, но сократили её до хронометража в один час и адаптировали под реалии Fallout 76. Так, главные герои будут не представителями двух враждующих семей, а членами разных группировок — рейдеров и поселенцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Theatre Company удалось поставить в Fallout 76 шекспировского «Макбета». Актёры выходили на сцену, управляя компьютерными персонажами, и читали свои монологи в местном голосовом чате.