Москва, 29 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Почти 300 млн рублей пыталось взыскать с «Оборонэнерго» Министерство обороны России, но суд притязания отклонил. Решение судьи арбитража Москвы Джиоева может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

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В основе спора на 299,83 млн рублей лежал госконтракт от 2011 года на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго».

«В установленные сроки работы по контракту сетевой организацией не выполнены и государственному заказчику не сданы», — объяснил истец причину обращения в суд.

При этом по договору через дополнительные соглашения продлевались сроки его реализации.

Между тем судья, оценив доводы сторон, в удовлетворении иска отказал, указав на то, что «причиной просрочки выполнения работ по спорному договору явилось ненадлежащее исполнение истцом своих обязательств (просрочка кредитора), в части создания необходимых условий для выполнения ответчиком своих обязательств по договору».

Напомним, спор слушался с января 2022 года.