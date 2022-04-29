Кемерово, , 10:32 — REGNUM В Кемеровской области устанавливаются обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий с участием шести автомобилей в Беловском округе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП в Беловском округе Кузбасса ГУ МВД по Кемеровской области

ДТП произошли на 8 километре автодороги Белово – Гурьевск — Салаир.

«Предварительно установлено, что в условиях недостаточной видимости из-за горящей недалеко от проезжей части травы произошли два ДТП: в одном случае участниками аварии стали четыре автомобиля, в другом – два. Никто из водителей и пассажиров транспортных средств не пострадал», — уточнили в полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 апреля в Кемеровской области из-за горящей в поле травы произошло два ДТП с участием восьми автомобилей. Один человек погиб.

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