Симферополь, 29 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Американцев ничему не учит даже собственный опыт, они снова оказываются на неправильной стороне истории. Об этом 29 апреля в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя решение о «программе ленд-лиза» для Украины.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о «программе ленд-лиза» для Украины. И теперь это понятие ассоциируется уже не с помощью (кстати, совсем не бескорыстной) в борьбе с нацизмом, а с пособничеством нацистским преступникам», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что США находятся на неправильной стороне истории, и напомнил, чем это заканчивается.

«Но конгрессмены не знают ни историю, ни географию. И даже недавний афганский опыт, когда военные США сбежали из страны, бросив американское оружие на миллиарды долларов, также поставленное марионеточному прозападному правительству в рамках «ленд-лиза», их ничему не научил», — добавил глава Крыма.

Впрочем, подчеркнул Аксёнов, значительная часть вооружения, которым сегодня «западные партнёры» пичкают Киев, окажется в руках российских военных — в качестве трофеев.

«И они будут громить этим оружием украинских нацистов, возвращая понятию ленд-лиза его изначальный исторический смысл», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ упрощает механизм передачи военной техники Киеву и другим странам Восточной Европы.