США находятся на неправильной стороне истории — Аксёнов
Симферополь, 29 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Американцев ничему не учит даже собственный опыт, они снова оказываются на неправильной стороне истории. Об этом 29 апреля в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя решение о «программе ленд-лиза» для Украины.
Глава Крыма отметил, что США находятся на неправильной стороне истории, и напомнил, чем это заканчивается.
Впрочем, подчеркнул Аксёнов, значительная часть вооружения, которым сегодня «западные партнёры» пичкают Киев, окажется в руках российских военных — в качестве трофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ упрощает механизм передачи военной техники Киеву и другим странам Восточной Европы.