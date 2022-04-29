Москва, 29 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Марьям Тилляева, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, обвинила бывшего супруга, блогера Амирана Сардарова, в воровстве. Она написала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот с YouTube Амиран Сардаров

Тилляева заявила, что ей не нужна «ни встреча, ни поддержка» со стороны блогера — она хочет, чтобы он вернул ей «ювелирку, которую украл». »… он пусть остаётся в своём наркотическом болоте… Но своровать серёжки, которые подарил мне мой дедушка — это показывает натуру этой персоны», — говорит она.

Ранее Марьям Тилляева заявила, что причиной развода с Амираном Сардаровым стало физическое и эмоциональное насилие с его стороны. »… для меня сегодняшний комментарий оказался неожиданным. Если я Машу как-то обидел или задел её чувства, я готов встретиться и оказать любую поддержку», — ответил на это блогер.