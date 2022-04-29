* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Черкесск, , 10:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержан мужчина, связанный с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он готовил теракт на объекте органа власти в Карачаевске. Деятельность сторонника террористической организации была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ, сообщили 29 апреля в Центре общественных связей ФСБ России.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Злоумышленник планировал подорвать здание, в котором размещался один из органов власти в городе Карачаевске. Действовал террорист по указке из-за рубежа.

«Пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего по указанию зарубежного эмиссара МТО совершение террористического акта на одном из объектов органов власти и правопорядка», — говорится в сообщении.

При обысках по месту жительства подозреваемого были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Задержанный признался в подготовке теракта и участии в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.