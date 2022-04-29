Благовещенск, 29 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Руководство Амурской области взаимодействует с представителями Торгово-промышленной палаты региона в надежде на инициативы по совершенствованию мер поддержки предпринимателей. С организацией подписано соглашение, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.

Kremlin.ru Глава Амурской области Василий Орлов

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«Правительство области не один год активно взаимодействует с представителями палаты, выстроена работа и налажены хорошие взаимоотношения. С учетом экономической ситуации в стране на торгово-промышленную палату мы возлагаем определенные надежды. Учитывая опыт работы с бизнесом, рассчитываем и на получение инициатив по принятию или совершенствованию мер поддержки предпринимателей», — написал губернатор.

Сотрудничать с ТПП в Приамурье намерены с целью развития промышленной политики и предпринимательства. Палата также поможет продвигать товары и услуги местного производства, предположил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе заключена договорённость с производителями 42 товаров о том, что цены на них не будут повышаться. Местную продукцию в магазинах будут отмечать специальными ценниками с надписью «Сделано в Амурской области».