Приамурье надеется на помощь Торгово-промышленной палаты
Благовещенск, 29 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Руководство Амурской области взаимодействует с представителями Торгово-промышленной палаты региона в надежде на инициативы по совершенствованию мер поддержки предпринимателей. С организацией подписано соглашение, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.
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Сотрудничать с ТПП в Приамурье намерены с целью развития промышленной политики и предпринимательства. Палата также поможет продвигать товары и услуги местного производства, предположил Василий Орлов.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе заключена договорённость с производителями 42 товаров о том, что цены на них не будут повышаться. Местную продукцию в магазинах будут отмечать специальными ценниками с надписью «Сделано в Амурской области».