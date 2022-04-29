Улан-Удэ, 29 апреля 2022, 10:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, одному из скончавшихся было меньше 65 лет.

Ковидный стационар. Бурятия
Ковидный стационар. Бурятия
Правительство Бурятии

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 3005 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 408 пациентов, в том числе 58 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 135 932, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 39 новых носителей.