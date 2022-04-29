Улан-Удэ, 29 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, одному из скончавшихся было меньше 65 лет.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 3005 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 408 пациентов, в том числе 58 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 135 932, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 39 новых носителей.