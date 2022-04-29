Москва, 29 апреля 2022, 10:26 — REGNUM Московские коммунальные службы с 30 апреля переходят на усиленный режим. Он продлится до 10 мая включительно, сообщается на портале мэра столицы.
Нести круглосуточное дежурство будут нести 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур Москвы. Все коммунальные службы оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.
Отмечается, что в Москве приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни.
Как сообщало ИА REGNUM, учреждения культуры Москвы подготовили программу на майские праздники.
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