Москва, 29 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Московские коммунальные службы с 30 апреля переходят на усиленный режим. Он продлится до 10 мая включительно, сообщается на портале мэра столицы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работник коммунальной службы

Нести круглосуточное дежурство будут нести 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур Москвы. Все коммунальные службы оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.

Отмечается, что в Москве приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждения культуры Москвы подготовили программу на майские праздники.

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