Донецк, 29 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано свыше 600 человек и в том числе — 80 детей. Об этом 29 апреля сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«За минувшие сутки, с 08.00 28 апреля до 08.00 29 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 601 человек, включая 80 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 25 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё четверо военнослужащих из Омской области погибли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.