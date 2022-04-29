Калуга, 29 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Судебные приставы отделения специального назначения осуществили по решению суда принудительное административное выдворение девяти иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Об этом 29 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области Выдворение нелегальных мигрантов из страны

Среди покинувших территорию России — семеро граждан Узбекистана и по одному гражданину Таджикистана и Азербайджана. Иностранцы были доставлены калужскими приставами до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово. Оттуда эти граждане улетели в соответствующее государства. Въезд в Россию для выдворенцев теперь будет закрыт в течение пяти лет.

«Поводом для принятия судебным органом решения о выдворении, в основном, выступает нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания», — отметил Артём Залогин.