Москва, , 10:24 — REGNUM На конец 2022 года инфляция в России будет в диапазоне от 20% до 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Инфляция Pixabay.com

«Динамика инфляции будет зависеть от скорости расшивки логистических ограничений, успехов в поиске новых поставщиков и переориентации на новые рынки сбыта, а также динамики потребительского спроса, — сказал Сафонов. — На текущий момент, учитывая высокую степень неопределённости, мы прогнозируем инфляцию на конец 2022 года в широком диапазоне от 20 до 30%».

Как отметил Сафонов, рисков гиперинфляции пока не наблюдается.

«При реализации негативного сценария инфляция по итогам 2022 года может приблизиться к 30%», — полагает Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор финуниверситета Алим Фиапшев заявил, что экономике РФ хватит запаса прочности для того, чтобы предотвратить гиперинфляцию.

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