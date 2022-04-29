Универсиаду-2023 перенесли из Екатеринбурга
Лозанна, Швейцария, 29 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Екатеринбург не примет летнюю Универсиаду 2023 года. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).
Admkrsk.ru
Огонь универсиады
«Принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принято на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU.
Напомним, Универсиада должна была состояться в Екатеринбурге в период с 7 по 19 августа 2023 года.