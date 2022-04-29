Бендеры, Приднестровье, , 10:22 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провёл встречу с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном и советником молдавского президента в сфере национальной обороны и безопасности Дорином Речаном. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба главы ПМР.

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«Обсуждали различные аспекты, связанные с обеспечением безопасности, а также актуальные вопросы переговорной повестки в сфере гуманитарного и экономического взаимодействия», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, встреча представителей двух соседних республик проходила в селе Варница под Бендерами. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не видит причин для встречи с Красносельским.

Напомним, в Приднестровье в последние дни накалилась обстановка. В республике неизвестные с начала недели осуществили четыре теракта. Киевский режим обостряет ситуацию, призывая атаковать ПМР и распространяя фейки. Одновременно с этим приднестровские официальные сайты постоянно подвергаются DDoS-атакам.

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