Москва, , 10:22 — REGNUM Легализация параллельного импорта в России не отменяет необходимости цифровой маркировки, сообщили 29 апреля в пресс-службе Минпромторга РФ.

В министерстве подчеркнули, что продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией.

«Постановление правительства РФ №506 от 29.03.2022 о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпромторге РФ составили перечень товаров для параллельного импорта, за счет чего в страну вернутся 200 ушедших брендов.

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