Москва, 29 апреля 2022, 10:22 — REGNUM Легализация параллельного импорта в России не отменяет необходимости цифровой маркировки, сообщили 29 апреля в пресс-службе Минпромторга РФ.
В министерстве подчеркнули, что продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпромторге РФ составили перечень товаров для параллельного импорта, за счет чего в страну вернутся 200 ушедших брендов.
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